Irmão de Billie Eilish sofre várias fraturas em acidente de bicicleta

28/10/2022 | 20:52



O cantor e compositor Finneas O'Connell, mais conhecido como Finneas, postou nesta quinta-feira, 27, uma radiografia de sua clavícula fraturada e na legenda disse ter aprendido a lição por não usar capacete. Ele agradece aos médicos e familiares por estar vivo após passar por uma cirurgia.

"Na sexta-feira passada, tive o prazer de bater minha bicicleta elétrica, voar por cima do guidão e demolir completamente minha clavícula, além de sofrer uma fratura na cabeça do rádio, no cotovelo direito", escreveu o cantor.

Apesar de parecer um trauma sério, o músico garantiu aos fãs que vai trabalhar duro para acompanhar a irmã mais nova, Billie Eilish, no The Forum em Nova York, confirmado para dezembro.

Finneas, agradeceu a seus médicos, familiares e principalmente à sua namorada, Claudia Sulewski, "por largar tudo para cuidar de mim no segundo em que isso aconteceu". Mas complementa que não usou capacete e que agora aprendeu a lição.

"Eu me sinto tão sortudo por ainda estar aqui. Cuidem-se, agradeçam aos seus corpos por tudo o que eles fazem por vocês. Vejo vocês novamente em breve", conclui.