Samuel L. Jackson tuíta em português e convoca Vingadores para ouvir brasileiros

O ator americano Samuel L. Jackson respondeu um tweet de Fábio Porchat nesta sexta-feira, 28, sobre as eleições brasileiras. O ator que interpreta Nick Furry no Universo Cinematográfico da Marvel, escreveu em português e ainda convocou os colegas Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Chris Hermsworth, Don Cheadle e Benedict Wong para acompanhar as discussões sobre a votação no Brasil.

Em seu tweet, Fábio chamava os Vingadores para acompanhar o pleito eleitoral no Brasil e ajudar na campanha contra a abstenção. Em resposta, Jackson incentiva que os brasileiros mandem suas histórias sobre como e por que estão votando.

E não parou por aí, o ator ainda compartilhou histórias e deu sua opinião sobre assuntos como a fome no Brasil.

O que os outros Vingadores acham disso

Dos atores marcados no primeiro tweet, Ruffalo foi o primeiro a se manifestar. Ele compartilhou o post de Jackson e escreveu, também em português: "Atento." O intérprete do Hulk já manifestou seu apoio, compartilhando algumas das histórias incentivadas por Jackson.