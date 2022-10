Com venda de R$ 3 bi, Casa dos Ventos mira novos setores

28/10/2022 | 20:05



Com o caixa mais gordo depois de vender 34% de participação para a gigante francesa Total Energies, que atua tanto na área de petróleo quanto em fontes alternativas, a brasileira Casa dos Ventos, referência em energia renovável no País, mas ainda mais conhecida pelas eólicas. Agora, a ideia é partir para novas áreas, como o hidrogênio e a amônia.

De acordo com Lucas Araripe, diretor executivo e filho do fundador da Casa dos Ventos, Mario Araripe (ex-Troller), não faltam clientes para a energia limpa: entre as indústrias que se interessam pela força do hidrogênio estão siderúrgicas, produtoras de fertilizantes e companhias de transportes pesados. O hidrogênio, diz Lucas, é uma forma de a empresa ganhar espaço não só no Brasil, mas também no exterior.

"O Brasil pode ser um grande produtor de hidrogênio verde. Nosso custo é muito competitivo, o que permite a exportação da energia renovável de hidrogênio e também amônia. Com as políticas corretas e outras variáveis, como a pauta fiscal, isso pode ser uma grande oportunidade para atrair indústrias para o Brasil", afirma o executivo.