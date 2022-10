Exército pede visita a Jefferson para comunicar cancelamento do registro de CAC

28/10/2022 | 19:42



O Exército pediu para "agendar uma data" com o ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) em Bangu 8. A visita no presídio é para comunicar o cancelamento do Certificado de Registro de Caçador, Atirador e Colecionador (CAC).

O pedido foi enviado à Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (Seap-RJ). O ex-deputado está proibido de receber visitas - até mesmo de líderes religiosos e familiares. A exceção é apenas para os advogados.

Quando Roberto Jefferson foi preso, a Polícia Federal (PF) apreendeu mais de 7,6 mil cartuchos de munição, de diferentes calibres, um fuzil e uma pistola 9mm, coletes balísticos e dois simulacros de arma na casa do ex-deputado, em Comendador Levy Gasparian (RJ).

O ex-deputado não quis se entregar e chegou a atacar os policiais com tiros de fuzil e três granadas, o que levou a PF a pedir seu indiciamento por tentativa de homicídio.

A prisão de Roberto Jefferson foi motivada por ataques misóginos à ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele comparou Cármen Lúcia a "prostitutas", "arrombadas" e "vagabundas".