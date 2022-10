Alcaraz supera o amigo Carreño-Busta na Basileia e avança à nona semifinal do ano

28/10/2022 | 19:35



Carlos Alcaraz conquistou nesta sexta-feira uma das vitórias mais duras da carreira. E não foi pelo placar, pois marcou 6/3 e 6/4. Mas encarar o compatriota e amigo pessoal Pablo Carreño-Busta no ATP 500 da Basileia, na Suíça, foi uma missão considerada dura e complicada para o líder do ranking mundial. A vitória o colocou na nona semifinal no ano.

"É difícil jogar contra um amigo como o Pablo. Todos os dias vamos jantar, almoçar juntos. Treinamos juntos, então é difícil. Eu também o apoio e quero que ele vença todas as partidas. Mas, na quadra, não há amigos", afirmou Alcaraz após o triunfo.

Apesar de avançar em sets corridos, Alcaraz precisou de 1h41 para confirmar o favoritismo contra o número 15 do mundo. No primeiro set, quebrou o serviço de Busta para abrir 3 a 1 e depois trocaram pontos. Fechou em 6/3 no terceiro set point.

O segundo set foi mais complicado. Apesar de abrir com 2 a 0, acabou quebrado e cedeu o empate. Os espanhóis foram iguais até 4 a 4, quando o líder do ranking aproveitou novo break point. Bastou confirmar o saque depois para confirmar o triunfo na primeira chance de fechar.

Pela frente, na semifinal, Alcaraz terá o canadense Félix Auger-Aliassime, que passou pelo casaque Alexander Bublik, com 6/2 e 6/3. A outra semifinal reúne o espanhol Roberto Bautista-Agut contra o talentoso dinamarquês Holner Rune. Agut fez 7/5 e 7/6 (7/5) sobre o suíço Stanislas Wawrinka, enquanto Rune superou o francês Arthur Rinderknech por 7/6 (7/0) e 6/2.

MEDVEDEV AVANÇA

Atualmente o quarto do mundo, mas tentando retomar a liderança do ranking, o russo Daniil Medvedev avançou às semifinais em Viena ao passar pelo italiano Jannik Sinner, com 6/4 e 6/2. O rivasl por vaga na decisão será o búlgaro Grigor Dimitrov, que teve trabalho para superar o americano Marcos Giron, em três sets, parciais de 6/3, 4/6 e 6/4.

A outra semifinal terá o croata Borna Coric e o canadense Denis Shapovalov. Coric avançou ao superar o polonês Hubert Hurkacz em batalha de 2h54. Fechou a parcial no tie-break após 6/4, 6/7 (2/7) e 7/6 (7/5). Shapovalov eliminou o britânico Daniel Evans, com duplo 6/3.