Criança morta pela mãe é enterrada em Santo André

Heitor Mazzoco*



28/10/2022 | 17:47



O menino de dois anos morto pela mãe no bairro Jardim Santo André nessa quinta-feira (27) foi enterrado no cemitério Curuçá, em Santo André, na tarde desta sexta-feira (28).

Após a morte da criança, por volta das 15h, vizinhos da mulher chamaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros depois de sentirem forte cheiro de gás.

O corpo da criança foi retirado da casa por volta das 19h. Ao menos 40 minutos depois a mãe foi levada para o 6º DP (Distrito Policial).

O pai da criança, Carlos Juvino da Silva, 41, disse que a mulher faz uso de medicamento controlado. "Sempre tentei ajudar. Tentei internar ela, mas ela disse que não era para internar", disse.

Carlos deixou o trabalho mais cedo e voltou para casa. Segundo ele, a mulher o ameaçou. "Disse não entra aqui. Se entrar vou te picar de faca", afirmou.

O capitão Pavão, do Gate, que comandou a ação, explicou que a mãe assumiu ter asfixiado o filho.

"Foi por volta das 15h (a morte). Segundo o relato da médica o horário bate. Questionei a médica e não tinha sinais evidentes de lesão. Voltei e conversei com a mãe e ela afirmou que tampou o nariz e boca da criança com a mão e entrou em óbito desta forma. Várias vezes perguntamos para mãe e o discurso era desconexo. A mãe informou que a criança sofria abusos do pai, e que ela tinha feito boletim de ocorrência, e não queria ver o filho sofrer daquela forma. E, por isso, procurou essa solução, se matar e matar o filho", disse.

Maria Luci Silva Santos, de 43 anos, está presa preventivamente depois de passar por audiência de custódia.



*Com André Henriques e Joyce Cunha