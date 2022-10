Uber atinge 30 milhões de usuários no Brasil e supera nível pré-pandemia

28/10/2022 | 18:29



A Uber divulgou nesta quinta-feira, 27, que o número de usuários ativos na plataforma atingiu 30 milhões em 2022, superando o nível pré-pandemia, de 22 milhões de usuários. A informação consta no Relatório de Impacto Econômico divulgado pela companhia. O documento mostra que, em 2021, a plataforma gerou R$ 36 bilhões de valor para a economia do Brasil, levando em conta os recursos repassados aos motoristas parceiros e o impacto em outras atividades, como produção de automóveis, oficinas e seguradoras.

De acordo com a Uber, o estudo avalia os benefícios gerados pela empresa para a mobilidade urbana segundo a percepção de usuários, motoristas parceiros e população geral. O material foi elaborado pela Public First, consultoria independente internacional, com sede no Reino Unido, que desenvolveu a metodologia, já utilizada pela Uber em outros países.

O relatório aponta que, de 2014 a 2021, já foram realizadas mais de 6,7 bilhões de viagens através do aplicativo da Uber. No período, foram repassados R$ 76 bilhões a motoristas e entregadores parceiros, acrescenta.

"Embora a pandemia tenha trazido enormes desafios nos últimos dois anos, a plataforma da Uber se manteve como um importante aliada para o País. Agora que estamos vendo o negócio superar níveis ainda maiores que antes da pandemia, seguiremos comprometidos em oferecer a melhor experiência tanto para usuários quanto para motoristas parceiros", diz a diretora-geral da Uber no Brasil, Silvia Penna.

Segurança

Segundo o relatório, para 75% dos usuários da Uber é mais fácil voltar para casa tarde da noite do que antes de a plataforma existir; 66% dizem que usam o aplicativo para ir a lugares onde o transporte público não chega.

Quando perguntados sobre os motivos mais importantes pelos quais usam o aplicativo da Uber, os usuários escolheram em primeiro lugar segurança, especialmente mulheres (96%), seguido de custo, economia de tempo, confiabilidade e conforto.