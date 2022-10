Após semanas de negociações, Juventude oficializa Celso Roth como treinador

28/10/2022 | 18:23



Depois de algumas semanas de negociações, o técnico Celso Roth, de 64 anos, enfim foi oficializado como técnico do Juventude para a reta final do Brasileirão. O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira quando ele falou pela primeira vez como comandante do time, em entrevista à assessoria de imprensa.

"Estou aqui para tentar ajudar a direção do Juventude. É um momento difícil, de mudança de série. Por esse patrimônio que estou vendo aqui é uma pena o Juventude estar nessa situação. Vamos enfrentar essa realidade. Chegamos em um ponto comum, tanto a direção do Juventude, como eu quanto profissional, de retomar um caminho e fazer o melhor possível para que o Juventude retome seu lugar que é de direito", afirmou o veterano treinador.

O comandante tem uma história ligada ao Juventude, afinal é natural de Caxias do Sul. Foi no clube que ele começou a carreira como jogador em 1975 e depois de pendurar as chuteiras, foi preparador físico de 1983 a 1986. Roth falou sobre a relação com o clube.

"Este clube faz parte da minha história, pessoal e profissional. Então eu devo muito ao Juventude. Passei aqui praticamente dez anos da minha vida. Essa cidade e esse clube são marcos na minha história. Então estou aqui, emocionado. Quantas coisas o Juventude me deu oportunidade, realmente é uma satisfação, uma emoção estar aqui, rever este estádio. Eu devo ter uns dois mil km de rodagem nesse local. Ainda sou do tempo que tinha uma casa de concentração na ferradura norte", disse Roth.

Bastante rodado no futebol brasileiro e internacional, com passagens por grandes clubes como Grêmio, Inter, Palmeiras, Santos, Atlético-MG, Flamengo, Botafogo, entre outros, ele estava sem comandar nenhum clube desde 2016 quando deixou o Internacional.

O Juventude já está rebaixado no Brasileirão, com apenas 21 pontos somados em 34 jogos. O comandante chega para ajudar no planejamento da temporada de 2023.