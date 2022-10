Anne Hathaway chama Jared Leto de esquisito e elogia sua atuação

28/10/2022 | 18:10



Anne Hathaway surpreendeu os internautas ao revelar detalhes da experiência que teve trabalhando com Jared Leto. A dupla contracenou como um casal na minissérie WeCrashed, promovida pela Apple TV. A atriz, em entrevista ao talk show The Late Show with Stephen Colbert, chamou Leto de esquisito e disse admirar o trabalho do mesmo.

- É tão divertido porque eu não sou a mais estranha no set.

Caso você não saiba, o intérprete do Coringa em Esquadrão Suicida tem a fama de se dedicar ao máximo em papéis. Ele utiliza de um método que consiste em entrar no personagem na preparação para o papel e só parar de interpretar a persona após o fim das gravações do projeto. Entre uma gravação e outra, o ator continua investido na pessoa que interpreta. Ela citou Jeremy Strong e Jared, pois ambos só saem da persona após as filmagens se encerrarem.

- É ótimo porque os dois são tão ousados e tão bons. Quando alguém é assim, isso meio que me abala, e eu posso ser um pouco tímida quando ainda não conheço tão bem essas pessoas tão talentosas, revelou.

Na mesma entrevista, ela admitiu que só conseguiu tirar Jared do papel uma única vez.

A série conta a história da franquia de coworkings We Work, que planejava revolucionar o modelo de trabalho até então. A trama foca na ascensão e na queda dos criadores da startup, Adam e Rebekah, casal interpretado por Hathaway e Leto. A produção de oito episódios já está disponível na Apple TV.