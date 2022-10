Zagueiro Maicon se recupera de lesão muscular e reforça o Santos em Goiânia

28/10/2022 | 17:39



Líder do elenco do Santos, o zagueiro Maicon está recuperado de problema muscular na coxa e pronto para liderar a equipe na tentativa de uma arrancada nesta reta final do Brasileirão. Após seis jogos de ausência, com quatro derrotas do time, o xerife estará ao lado de Eduardo Bauermann na visita ao Atlético-GO, na quarta-feira, às 19 horas.

Maicon se contundiu ainda no primeiro tempo do jogo com o Athletico-PR, na Vila Belmiro, dia 27 de setembro. Sem seu jogador de linha mais experiente, a defesa acabou levando oito gols e sofrendo derrotas para Internacional, Atlético-MG, Corinthians e Flamengo. Ganhou somente de Red Bull Bragantino e Juventude.

Além de Maicon, o técnico Orlando Silva também terá a volta de Lucas Braga e Lucas Barbosa, que cumpriram suspensão diante do Flamengo, e a possibilidade de também usar Luiz Felipe em um esquema com três defensores. O zagueiro também estava machucado. Em contrapartida, Madson e Rodrigo Fernández cumprem suspensão.

Aos 34 anos, Maicon é uma referência para os mais jovens do elenco e inspiração para os defensores, caso de Alex Nascimento, de somente 23 anos, que anotou um dos gols do time na derrota por 3 a 2 para o Flamengo.

"Eu acredito que o nosso grupo é bem qualificado e quem jogar ali vai representar bem. Maicon, Bauermann e Luiz (Felipe) são caras em que eu me espelho nos treinamentos. Procuro aprender bastante com eles. E quem tem a ganhar com tantas boas opções é o Santos", afirmou Alex Nascimento, sem esconder a euforia pelo primeiro gol pelo clube.

"Fico muito feliz pelo primeiro gol como profissional e primeiro com a camisa do Santos. É um motivo de muito orgulho. Infelizmente o resultado não foi positivo, mas foi gratificante poder marcar", disse nesta sexta-feira, após a quebra de silêncio do elenco após a indignação com a arbitragem no jogo do Rio - um pênalti ignorado pelo VAR em cima de Camacho.

"Desde quando retornei mantive meu foco e segui trabalhando firme, pois sabia que as oportunidades apareceriam em algum momento. E quando ela aparece a gente tem que estar pronto. Agora é manter a cabeça firme e continuar representando bem o Santos quando novas oportunidades surgirem", concluiu.