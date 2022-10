Investimento estrangeiro direto global sobe ao maior nível desde 2013, diz OCDE

28/10/2022 | 16:48



O fluxo de investimento estrangeiro direto aumentou em US$ 972 bilhões ao redor do globo na primeira metade deste ano, no melhor resultado semestral desde 2013, informa a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em relatório de outubro.

A OCDE ressalta que a maior parte do avanço neste tipo de investimento se deu no primeiro trimestre de 2022, enquanto tais fluxos caíram 22% nos três meses seguintes, na base trimestral. "Essa queda não é surpreendente, dada a crescente inflação e juros básicos, preços mais altos de energia e invasão em escala total da Rússia à Ucrânia."

No primeiro semestre, os fluxos de investimento estrangeiro direto de entrada para a área da OCDE aumentaram a US$ 488 bilhões, 28% acima do semestre anterior. Os de saída também subiram, a US$ 838 bilhões, no maior nível em nove anos.

Os Estados Unidos foram o maior receptor de investimentos diretos do exterior, seguidos por China e Brasil, e também foi o maior investidor ao redor do mundo, acompanhado pelos Países Baixos e Austrália.