DGO: confira os melhores filmes de terror do streaming

Da Redação

Do 33Giga



28/10/2022 | 16:55



Para celebrar o Halloween, no dia 31 de outubro, a DGO selecionou alguns filmes de terror e os colocou em cartaz aos assinantes. A plataforma, anteriormente chamada de DirecTV Go, une conteúdo de TV ao vivo e de streaming.

Entre os destaques da programação estão Invocação do Mal 3 – A Ordem do Demônio (o melhor da série), Annabelle 2 (ridículo e desnecessário), Premonição 4 (só zuação). Psicose (obra-prima), O Massacre da Serra Elétrica – O Início (nova versão, que é até honesta ) e Nosferatu (fantástico) também fazem parte do cardápio.

Confira os detalhes de alguns do títulos da DGO.

Invocação do Mal 3 – A Ordem do Demônio

A Ordem do Demônio conta uma história assustadora de terror, assassinato e um desconhecido mal que chocou até os experientes investigadores de atividades paranormais Ed e Lorraine Warren.

Um dos casos mais sensacionais de seus arquivos, começa com uma luta pela alma de um garoto, depois os leva para além de tudo o que já haviam visto antes, para marcar a primeira vez na história dos Estados Unidos em que um suspeito de assassinato alega ter sido vítima de uma possessão demoníaca como defesa.

O primeiro filme da saga, Invocação do Mal, e Invocação do Mal 2 também estão no especial de Halloween da DGO.

Premonição 4

Premonição 4 marca presença no aplicativo. O longa relata a história de quatro amigos — Nick O’Bannon (Bobby Campo), Hunt Wynorski (Nick Zano), Janet Cunningham (Haley Webb) e Lori Milligan (Shantel VanSanten) — que vão ao McKinley Speedway para assistir a uma corrida de carros.

No entanto um trágico acidente acontece, matando dezenas de pessoas no local. Porém, antes que isso ocorresse, Nick teve uma premonição, que fez com que ele e seus amigos deixassem o local. De início, eles acreditam que escaparam da morte, mas logo percebem que ela está em seu encalço.

Psicose

Já para aqueles que não dispensam os clássicos, o serviço de streaming traz Psicose, em que Marion Crane (Janet Leigh) é uma secretária que rouba 40 mil dólares da imobiliária onde trabalha para se casar e começar uma nova vida.

Mas se engana quem acha que ela se dá bem! Durante a fuga, Marion enfrenta uma forte tempestade, erra o caminho e chega a um velho hotel, que é administrado por Norman Bates (Anthony Perkins). Marion decide passar a noite no local, sem saber o perigo que a cerca.