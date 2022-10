Corinthians terá muitos defalques em visita ao Goiás e poucas opções ofensivas

28/10/2022 | 16:37



O Corinthians terá um time bastante remendado na visita ao Goiás, neste sábado, em jogo atrasado do Brasileirão. Precisando ganhar para resgatar vaga no G-4, o técnico Vítor Pereira não contará com peças importantes e precisará se desdobrar para montar a escalação, sobretudo do meio para a frente. Além de Gustavo Silva, que só deve retornar em nove meses após rompimento do ligamento do joelho, Adson, Renato Augusto, Maycon, Balbuena, Xavier e Júnior Moraes estão fora da partida da Serrinha.

Na derrota para o Fluminense, por 2 a 0, no meio de semana, Vítor Pereira sofreu para reorganizar o setor ofensivo após a grave lesão de Gustavo Silva. Ele já não tinha Adson e Júnior Moraes, com lesões musculares, e Yuri Alberto, suspenso. Improvisou Ramiro na ponta e quase não ameaçou o gol dos cariocas. Para piorar, ainda perdeu Renato Augusto na armação. No intervalo daquele jogo, Balbuena também saiu com problemas musculares.

Os problemas podem se estender ao jogo do Flamengo, marcado para a quarta-feira, no Maracanã. Os lesionados devem voltar às atividades no campo somente na próxima semana, e serão reavaliados individualmente.

"O Adson está com uma lesão muscular de oito dias, evoluiu bem. Era para voltar num período de 20 dias, mas está adiantando essa resposta (de recuperação), e na semana que vem já entra´rá em treinamento com o grupo para voltar logo aos jogos", informou o fisioterapeuta Bruno Mazziotti, agora consultor do núcleo de reabilitação do Corinthians. Ele ainda garantiu que Xavier iniciou o trabalho de transição.

Sobre as saídas de Renato Augusto e Balbuena, Mazziotti tranquilizou os torcedores corintianos ao garantir que a dupla não tem lesão grave, apenas uma fadiga muscular, e deve voltar em poucos dias.

"Balbuena e Renato Augusto tiveram queixas de dor no posterior em função do número de jogos, mas já estão em processo de treinamento. Não é lesão grave, não tiveram ruptura muscular, só fadiga e podem voltar semana que vem aos treinos, de forma parcial, até a evolução total", enfatizou, praticamente tirando-os da visita ao Flamengo também.

Maycon retornou nas últimas partidas após longo tratamento na panturrilha, e agora ganha um descanso para não estourar novamente. "Esse tipo de lesão requer um cuidado maior. Ele foi liberado, voltou a jogar, e a gente tirou agora para recondicionar o físico um pouquinho, para ter melhor performance de jogo", explicou Mazziotti.

TRABALHO PSICOLÓGICO

O Corinthians ainda não definiu a data da cirurgia no joelho direito de Gustavo Silva com o médico Joaquim Grava. Mas anunciou que o processo de recuperação vai bem além dos seis meses previstos inicialmente e que fará um trabalhão psicológico com o atacante para que volta "inteiro."

Mosquito, como o atacante é chamado, já faz os trabalhos pré-operatório para estar em "condição funcional para a cirurgia na melhor maneira possível", de acordo com Mazziotti. "A recuperação é longa e dolorosa e temos de cuidar do psicológico do atleta. O foco é para que seja rápida e plena, mas é um processo que pode durar até nove meses."