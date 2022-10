Anitta será uma das apresentadoras da 23° edição do Latin Grammy

28/10/2022 | 16:11



Todo mundo preparado para cantar, dançar e torcer muito na 23° edição do Latin Grammy? A premiação, que vai rolar no dia 17 de novembro de 2022, vai contar com um time para lá de talentoso para apresentar a atração.

Nossa Girl From Rio, Anitta, Laura Pausini Luis Fonsi e Thalia vão ser os apresentadores da edição de 2022. E esse time promete trazer muita emoção para o palco do Latin Grammy, afinal, já são figurinhas carimbadas na premiação e inclusive, alguns, estão concorrendo este ano.

A nossa diva brasileira, que esse ano levou um VMA para casa, é uma das indicadas ao prêmio de Gravação do Ano e Melhor Interpretação Reggaeton.