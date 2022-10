Michael J. Fox fala sobre possível chance de uma produção inédita do filme De Volta Para o Futuro

28/10/2022 | 16:10



Você deve saber que Michael J. Fox ficou extremamente conhecido por ter participado do filme De Volta Para o Futuro e em recente entrevista para o site norte-americano ET, o ator comentou sobre a possível chance de uma produção inédita e qual seria a sua abordagem inusitada para ela.

- Na verdade, eu pensei que, se eles fizessem o filme novamente, eles deveriam escalar uma garota como Marty. Há algo sobre isso que se conecta com as pessoas em todos os níveis. Eu sinto que isso vai acontecer novamente [um novo filme]. O que é mais incrível sobre De Volta para o Futuro é que - e não tem nada a ver comigo -, há essa longevidade e engajamento. As pessoas não apenas gostam e lembram, elas celebram, abraçam e tatuam meu rosto na perna e, quero dizer, é uma loucura, mas de um jeito bom.

O artista fez questão de revelar que, claro, hoje em dia adora toda essa atenção e carinho, mas que antes não entendia direito a relação obcecada das pessoas com o longa-metragem.

- Amo isso e só recentemente consegui abraçar todo esse carinho. Não que eu o rejeitasse antes, ou não estivesse orgulhoso disso, mas eu não entendia completamente o quanto as pessoas se relacionavam com ele [o longa-metragem], o quanto significava para os fãs.

Caso você não tenha assistido o filme, saiba que o primeiro De Volta Para o Futuro foi lançado em 1985.