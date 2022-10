EUA anunciam mais US$ 275 milhões em assistência militar à Ucrânia

28/10/2022 | 15:16



Os Estados Unidos anunciaram, nesta sexta-feira, US$ 275 milhões adicionais em assistência militar à Ucrânia. É a 24ª retirada de equipamentos e armamentos norte-americanos por Kiev desde agosto de 2021, de acordo com o secretário do Estado, Anthony Blinken.

Em meio à guerra iniciada com a invasão russa, o montante em assistência militar dos EUA ao país chega a US$ 18,5 bilhões, nível sem precedentes, destaca comunicado.

"Os Estados Unidos continuarão a apoiar mais de 50 aliados e parceiros em apoio ao povo da Ucrânia enquanto defendem sua liberdade e independência com extraordinária coragem e determinação sem limites", diz Blinken.