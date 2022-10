Taça Ribeirão Pires de futsal começa nesta sexta (28)

Pedro Lopes

28/10/2022



Nesta sexta-feira (28) começa a Taça Ribeirão Pires de Futsal. A competição reunirá 10 times e marca a retomada de atividades esportivas no Ginásio Ozíris Grecco, que está localizado no dentro do Complexo Ayrton Senna (avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193). O local, que durante 18 meses, foi base do Hospital de Campanha, equipamento importante no combate à pandemia da Covid-19.

O primeiro jogo acontece às 19h30, entre os times Imperial/Galácticos e Rua Nova; às 20h15, é a vez da partida entre Jamaica e Caçula/Insônia. Já no sábado (29), às 18h30, São Caetaninho e Moleques se enfrentam, às 19h30 seguida pelas partidas dos times Caiçara contra Trem Bala e às 20h15, o jogo entre os times de Conquista Futsal e Família/Inter.

O evento é promovido pela Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Sejel (Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer) e conta com parceria da Liga Ribeirãopirense de Futsal. Para acompanhar as rodadas e as classificações dos times, basta baixar o aplicativo Copa Fácil por este link (clique aqui).