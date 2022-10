Gisele Bündchen anuncia divórcio de Tom Brady: Finalizamos amigavelmente

28/10/2022 | 14:10



Depois de meses de especulação, Gisele Bündchen usou as redes sociais para confirmar o término de seu casamento com Tom Brady. Em um texto nos Stories, a modelo afirmou que tudo foi encerrado de forma amigável e que eles irão prezar pelo bem-estar dos filhos.

No texto, a brasileira escreveu:

Com gratidão por nosso tempo juntos, Tom e eu decidimos amigavelmente assinar o divórcio. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, os quais amo com todo meu coração. Vamos continuar criando juntos os dois e dando todo amor, cuidado e atenção que eles merecem tanto. A decisão de terminar nosso casamento não é fácil, mas nos distanciamos e embora seja, é claro, difícil passar por algo assim, eu me sinto abençoada pelo tempo que ficamos juntos e desejo o melhor para Tom sempre. Peço gentilmente que nossa privacidade seja respeitada nessa fase difícil.

Seguindo o exemplo da ex-esposa, Brady também escreveu um longo texto para anunciar a decisão:

Recentemente, eu e minha esposa finalizamos nosso divórcio depois de 13 anos de casamento. Nós chegamos a essa decisão amigavelmente e em gratidão pelo tempo que passamos juntos. Nós somos abençoados com crianças lindas que continuarão sendo o centro do nosso mundo. Nós continuaremos trabalhando juntos como pais para sempre garantir que eles recebam amor e atenção que merecem. Nós chegamos nessa decisão de terminar depois de muito considerar. Fazer isso é, claro, dolorido e difícil, como é para muitas pessoas que passam por isso todos os dias ao redor do mundo. Apesar disso, nós desejamos apenas coisas boas um para o outro enquanto perseguimos novos capítulos em nossas vidas, que ainda serão escritos. E nós pedimos por privacidade e respeito enquanto passamos pelo o que está por vir nos próximos dias e semanas. Obrigado.

Tom e Gisele foram casados por 13 anos e tiveram dois filhos, Vivian, de nove anos de idade, e Benjamin, de 12. Segundo o Page Six, o motivo principal, que teria causado a crise no relacionamento, seria a decisão de Brady de não se aposentar do futebol americano - esporte que ele é considerado um lenda.