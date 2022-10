Bolsas da Europa fecham sem sinal único, com balanços e indicadores em foco

28/10/2022 | 13:33



Os mercados acionários da Europa não registraram direção única, nesta sexta-feira, 28. Investidores monitoraram balanços corporativos e indicadores, além dos próximos passos do Banco Central Europeu (BCE) na política monetária, após a elevação de juros anunciada na quinta-feira.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,14%, em 410,76 pontos. Na comparação semanal, ele avançou 3,65%.

Na agenda de indicadores, o Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha cresceu 0,3% no terceiro trimestre ante o anterior, mesmo em momento de dificuldades com o quadro energético, diante dos cortes da Rússia no contexto da guerra na Ucrânia.

Analistas previam recuo de 0,2%. Na França, o PIB avançou 0,2% na mesma comparação, ante expectativa de alta de 0,1%, enquanto o PIB da Espanha cresceu 0,2%, ante expectativa de avanço de 0,3%. Na zona do euro, o índice de sentimento econômico recuou a 92,5 pontos em outubro, na mínima desde novembro de 2020.

A Oxford Economics diz que, a partir dos dados por países até agora disponíveis, o PIB da zona do euro que sai nesta segunda-feira pode mostrar sinal "levemente positivo". A própria consultoria lembra que previa até recentemente contração. De qualquer modo, a Oxford acredita que a região deve sofrer contração econômica no quarto trimestre. Ela ainda acrescenta que dados que apontam para o futuro sugerem que "a questão é quão profunda a recessão será, não se haverá uma".

Entre os dirigentes do BCE, Madis Müller afirmou que os juros devem continuar a subir no futuro próximo, para conter a inflação. Já François Villeroy de Galhau também sinalizou que o aperto monetário continuará, mas comentou que as próximas altas não necessariamente serão de 75 pontos-base.

No setor corporativo, a ação da Air France-KLM recuava mais de 14% perto do fechamento em Paris, após a empresa aérea francesa ter exibido lucro abaixo do esperado no terceiro trimestre. Volkswagen caía quase 2% em Frankfurt perto do fim do pregão, após reduzir projeção para a entrega de veículos neste ano. Airbus teve receita acima do esperado, mas com lucro ajustado inferior ao previsto e o papel subia mais de 3,5% em Paris, após ter chegado a cair.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em baixa de 0,37%, em 7.047,67 pontos. Na comparação semanal, houve alta de 1,12%.

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,24%, a 13.243,33 pontos, com ganho de 4,03% na semana.

Na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 avançou 0,46%, a 6.273,05 pontos. O ganho semanal do índice francês foi de 3,94%.

O índice FTSE MIB, da Bolsa de Milão, fechou em queda de 0,27%, a 22.529,20 pontos, com alta de 4,46% na semana.

Em Madri, o índice IBEX 35 recuou 0,24%, a 7.902,40 pontos, com ganho de 4,73% na comparação semanal.

Na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 caiu 0,32%, a 5.657,59 pontos. Na semana, o índice subiu 3,02%.