Seu Jorge e Alexandre Pires se apresentam na arena da Estância em São Bernardo

Da Redação



28/10/2022 | 13:14



Seu Jorge e Alexandre Pires se apresentam na arena da Estância Alto da Serra, em São Bernardo, neste sábado (29), a partir das 20h. O show faz parte da turnê “Irmãos”, projeto inédito que surgiu a partir de uma live feita durante a pandemia pelos artistas, com mais de 14 milhões de visualizações no Youtube.

Após estreia mundial com ingressos em arenas de Portugal, Seu Jorge e Alexandre Pires continuam com o animado repertório da turnê, que conquistou o Prêmio Multishow como o “Melhor Show do Ano”. Realizado pela agência Maker em parceria com a Estância, o show contará com as participações de Xande de Pilares e Ana Clara.

Serviço:

Dia: Sábado (29)

Horário: Abertura às 20h, início dos shows às 22h

Setores:

• Pista

• Camarote Arena

• Camarote Open Bar

• Camarote Estância Premium

Últimos ingressos disponíveis aqui ou na Bilheteria da Estância Alto da Serra, que fica na Estrada Névio Carlone, 03 - Riacho Grande (acesso pela SP-148, altura do Km 33)

Classificação etária: 18 anos