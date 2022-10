Um dia após divulgação do livro do Príncipe Harry, Rei Charles III substitui o filho como capitão general dos fuzileiros navais reais

28/10/2022 | 13:11



Mais dores de cabeça para o Príncipe Harry! Um dia após ter a data de lançamento do seu livro de memórias revelada, o marido de Meghan Markle foi surpreendido com o anúncio do seu pai, o Rei Charles III.

Nesta sexta-feira, dia 28, o rei anunciou que será o próximo capitão-general dos fuzileiros navais reais ? um papel militar honorário que foi retirado do duque de Sussex em 2020 depois que ele deixou o cargo de membros da realeza e se mudou para a Califórnia.

Em uma mensagem aos fuzileiros navais reais, o Rei Charles III disse:

- É o maior prazer possível assumir o papel de seu capitão-general. Estou excepcionalmente orgulhoso de seguir os passos de tantos membros da minha família nos últimos três séculos e meio, todos os quais desempenharam o papel com um profundo sentimento de admiração. Os Royal Marines têm uma história distinta e inigualável, tanto em terra como no mar. Eu me inspiro imensamente em sua coragem, determinação, autodisciplina e uma notável capacidade de resistir nos ambientes mais extremo. Sinto-me muito honrado em fazer parte da Família Corps e estou ansioso para conhecer muitos de vocês em um futuro próximo. Enquanto isso, isso vem com meus sinceros e especiais votos de um feliz 358º aniversário. Por égua, por terram.

Vale pontuar que o substituto do príncipe Harry já estava sendo especulado. A princesa Anne estava sendo cotada para o cargo.