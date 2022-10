Como ler a sua conta e entender o consumo de energia?

Da Redação



28/10/2022 | 13:03



Quando a sua fatura de luz chega, que tipo de consumidor é você? Aquele que já corre e faz o pagamento da fatura ou que analisa os dados com calma? Se você não tem o hábito de fazer a leitura da sua fatura mensal por desconhecer as informações disponíveis nela, a Enel Distribuição São Paulo divolgou comunicado em que explica como entender a conta de nergia.

Todas as contas de luz trazem informações que são regulamentadas pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) e há dados que são usados de forma recorrente no contato do cliente com a companhia de energia. Na fatura emitida, fique atento ao número da instalação pois esta informação é solicitada nos contatos do cliente com a concessionária e fica posicionado no canto superior esquerdo da fatura.

Logo após, antes de efetuar o pagamento, veja se seus dados como nome e endereço estão corretos. Isto evita, por exemplo, quitar uma conta de outro titular que tenha sido endereçada por engano. Logo abaixo, mais à direita, estão os campos referentes ao mês de consumo, valor a ser pago e a data de vencimento da conta. Na hora de efetuar o pagamento na rede bancária, confira se o valor a ser debitado é o mesmo indicado na conta.

Um pouco abaixo, à esquerda da fatura, estão os dados informados no seu medidor na hora da leitura, a data em que as leituras atual e anterior foram realizadas, bem como a data prevista para a próxima. Ao lado, gráficos em formato de barra indicam o consumo de energia dos últimos 12 meses. De fácil visualização, este campo possibilita uma rápida leitura visual do padrão de consumo da unidade.

“A leitura correta da conta é importante, já que por meio dela mantemos um relacionamento transparente com o cliente, ao mesmo tempo que possibilita que ele acompanhe seu padrão de consumo mensal, ajudando a manter o orçamento doméstico sob controle. Também torna possível que o consumidor identifique quaisquer ocorrências que gerem alterações significativas na conta e entre em contato conosco para os devidos esclarecimentos”, explica André Oswaldo, responsável por Mercado na Enel Distribuição São Paulo.

Na sequência, há informações como a bandeira tarifária, sistema de cobrança definido pela Aneel, cujo objetivo é repassar mensalmente ao consumidor os custos adicionais causados pela necessidade de acionamento de usinas termelétricas na geração de energia.

Bandeira Verde indica que durante o mês, não houve alterações nas tarifas de consumo, e as condições para produzir energia elétrica estão moderadas.

Bandeira Amarela aponta um primeiro sinal de alerta e um aumento de R$ 0,02989 por quilowatt consumido.

Bandeiras Vermelhas, divididas em duas categorias, Patamar 1 e 2, indicam urgência para economia de energia, e apresentam variações no faturamento de R$ 0,06500 a R$ 0,09795 por quilowatt-hora. O Sistema de Bandeiras Tarifária foi regulamentado pela Aneel no ano de 2015.

Há, ainda, demais itens que compõem a tarifa, como impostos, custos de geração e distribuição de energia, por exemplo, que aparece na conta como ‘Descrição de Faturamento’. Tudo discriminado de forma individual, conferindo transparência ao consumidor.

Os dois últimos campos da conta são reservados para comunicação direta com o consumidor, por isso, é importante ficar atento. Neste trecho da conta pode conter avisos sobre atrasos, possíveis cortes de energia por falta de pagamento e outras informações do seu interesse.