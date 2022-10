Fã de Kanye West queima tênis da marca do rapper de 80 mil reais após comentários antissemitas

28/10/2022 | 12:10



Decepcionado com o ídolo? Um fã de Kanye West deu o que falar na web. Isso porque ele não gostou nadinha das últimas atitudes do rapper e decidiu queimar um tênis da marca do ex de Kim Kardashian. O valor? 80 mil reais na fogueira.

De acordo com o canal ABC, Danny Shiff colecionava os calçados da grife Yeezy, tendo mais de 40 pares, o equivalente a 133 mil reais. Contudo, logo após West fazer declarações antissemitas e racistas, o empresário colocou fogo e ainda prometeu leiloar o resto da coleção para instituições beneficentes pois não pretende ficar com nenhum item que remete ao artista. Eita!

Na verdade, sou muito a favor da liberdade de expressão, todo mundo tem direito à sua opinião, mas o que me fez fazer isso é que alguém como Kanye West, pessoas como ele, não podem usar suas plataformas para espalhar esse tipo de ódio, disse.