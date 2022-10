Placa 3. Sexta-feira, 31 de julho de 1992. Tomada da Câmara do ABC. A força de um movimento. Vitória da Memória.

Ademir Medici

Da Praça Lauro Gomes ao 1325 da Rua Marechal Deodoro não foi preciso ir de ônibus, nem nos Fordinhos do mano José Roberto, nem no Chevrolet do Fídia Zamboni. Seguimos a pé e, simbolicamente, o prédio da antiga Câmara foi ocupado.

Na calçada em frente foi inaugurada a terceira placa, com texto do SDHL (Serviço de Documentação da História Local).

Gipem & SOS Câmara

“Esta casa humilde da Rua Marechal Deodoro, atual 1325, foi construída pelo imigrante italiano José D’Angelo, juiz de paz e vereador do antigo Município de São Bernardo

Aqui funcionou, a partir de 1893, a Câmara Municipal, com abrangência sobre todo o ABC.

Também funcionaram neste prédio a Prefeitura, agência de correios, escola, junta de alistamento eleitoral, Casa dos Esportes, Federação das SABs, Associação das Escolas de Samba, Associação dos Mutuários, entre outras unidades.

O prédio está tombado (preservado) pelo Patrimônio Histórico do Município e será restaurado graças a movimento popular liderado pelo Gipem e pelo SOS Câmara do ABC.

Ao inaugurar esta placa, a Administração de São Bernardo deseja registrar a importância do prédio e de seus ocupantes ao longo da memória contemporânea do ABC.”

Em 1992, a Associação dos Mutuários ainda ocupava a antiga Câmara do ABC. Seu presidente, Gilmar Mangueira, que saiu na foto, garantia que a entidade deixaria o imóvel, o que de fato ocorreu.

O movimento SOS Câmara conseguiu reunir 8 mil assinaturas em defesa do prédio. Ali, no mesmo 1992, foi celebrado o centenário de instalação da Câmara Municipal de São Bernardo. Guardamos a filmagem e o prédio, preservado, tem sido ocupado por atividades culturais, um sonho de 30 anos passados.

REGINA PACIS

E é na Câmara de Cultura Antonino Assumpção que o Grupo Cênico Regina Pacis está realizando exposição comemorativa aos seus 60 anos de fundação.

Além da mostra de fotos, cenários e figurinos, o Regina Pacis fez ontem uma leitura dramática da peça “Nossa Vera Cruz”.

A exposição ficará aberta até 30 de novembro. Visitação de terça a sábado, das 10h às 15h.

NOTA – Antonino Assumpção, que dá nome ao antigo prédio, foi o fundador do Grupo Cênico Regina Pacis.

TERCEIRA PLACA. Quanta gente querida defronte à velha Câmara: professora Lucia Melges, sociólogo José Roberto Gianello, desenhista Antonio Ireudo de Assis, Dr. José Carlos Soares de Oliveira, professor José Cardoso, socióloga Arlete Feriani, tecelão Albino Medici, sociólogo Jorge Magyar. Imagem publicada pela primeira vez em 16 de agosto de 1992 aqui em Memória

NAS ONDAS DO RÁDIO

Arquivo de Memórias Musicais

Antonio Aguilar, de fotógrafo do Estadão à Rádio Calhambeque; o agitador da Jovem Guarda, professor do José Clovis, seu colaborador entre 2009 e 2015.

Apresentação: José Clovis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570).

Canta Itália

Um pedacinho da velha bota nos ares do Grande ABC. Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570).

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 29 de outubro de 1972 – ano XV, edição 1984

MODA – Masp (Museu de Artes de São Paulo) criava o Museu do Costume, com 150 vestimentas criadas por figurinistas e artistas plásticos e doadas pela Rhodia Têxtil.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 29 de outubro de 1992 – ano 34, edição 8217

MANCHETE – Governo Itamar já não se entende com o Congresso.

Falta de sintonia entre o presidente e seus ministros é a principal causa do desgaste.

FUTEBOL – O Santo André perdeu de 2 a 0 para o Juventus, ontem (28-10-1992), na Rua Javari, e foi rebaixado à Série Amarela do Campeonato Paulista.

Assim, em 1993, o Ramalhão estará fora do grupo de elite do futebol estadual.

EM 29 DE OUTUBRO DE...

1942 - Cine Opa encerra atividades em Mauá.

1952 - Expedida a primeira carteira profissional em São Bernardo.

1967 - Instalado o primeiro telefone público no Jardim Beatriz, em São Bernardo.

1972 - Prefeitura de São Bernardo instala o Serviço Funerário Municipal

São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, celebra hoje o Dia de São Benedito, seu padroeiro.