Sentimento do consumidor dos EUA sobe a 59,9 em outubro, mostra leitura final

28/10/2022 | 11:52



O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos elaborado pela Universidade de Michigan subiu de 58,6 em setembro para 59,9 em outubro, de acordo com pesquisa final divulgada nesta sexta-feira, 28. O resultado ficou ligeiramente acima da leitura preliminar deste mês e da projeção de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 59,8 em ambos os casos.

A pesquisa também mostrou que as expectativas para a inflação em 12 meses nos EUA subiram de 4,7% em setembro para 5% em outubro.

Já a expectativa de inflação para o horizonte de 5 anos avançou de 2,7% para 2,9%.