Onde ficar em Buenos Aires – Dicas de hotéis na capital argentina

Planejar a viagem com antecedência é essencial para evitar dores de cabeça e economizar. Neste post, separamos uma lista com sugestões de hotéis para quem ainda não sabe onde ficar em Buenos Aires, na Argentina. Confira!

Onde ficar em Buenos Aires

Os 10 hotéis recomendados pelo Rota de Férias são:

Abaixo, veja detalhes sobre cada um deles.

Alvear Palace Hotel

Sinônimo de luxo e elegância, o Alvear Palace Hotel é uma das melhores opções de hospedagem no bairro da Recoleta. As 192 acomodações são decoradas em estilo francês e o complexo oferece ótimos espaços gastronômicos.

Claridge Hotel

A apenas 400 metros da Avenida 9 de Julio, o Claridge Hotel reúne quartos confortáveis e com belas decorações neoclássicas. Conhecido por receber exposições culturais, o hotel tem piscina, academia, restaurante e bar.

Loi Suites Recoleta

O chá da tarde servido em um charmoso jardim de inverno é um dos grandes destaques do Loi Suites Recoleta. Os ambientes do complexo têm visuais “clean” e é possível aproveitar atrações como spa, piscina coberta e academia.

Palladio Hotel Buenos Aires

Próximo de pontos turísticos como o Teatro Colón e o Cemitério da Recoleta, o Palladio Hotel é uma boa sugestão de hospedagem para quem ainda não sabe onde ficar em Buenos Aires. Terraço, piscina ao ar livre e acomodações equipadas são alguns dos atrativos do local.

Magnolia Hotel Boutique

Caso o objetivo seja curtir a badalação dos bares e restaurantes da capital argentina, a dica é se hospedar no Magnolia Hotel Boutique. Além de ser muito confortável e aconchegante, o empreendimento fica no bairro de Palermo, o mais descolado da cidade.

Sheraton Buenos Aires

Spa, duas piscinas, dois restaurantes e acomodações com janelas panorâmicas que permitem curtir vistas incríveis de Buenos Aires e do Rio da Prata. Essas são algumas das principais atrações do Sheraton Buenos Aires, que fica pertinho do metrô e da Rua Florida.

Hotel Madero Buenos Aires

Localizado em Puerto Madero, o Hotel Madero Buenos Aires é uma boa opção para quem procura conforto e boa gastronomia. O complexo tem uma adega exclusiva e bar com mesa de bilhar.

Palacio Duhau – Park Hyatt Buenos Aires

Instalado em um palácio no bairro da Recoleta, o Palacio Duhau – Park Hyatt Buenos Aires conquista os visitantes com seu visual estilo bella époque. O spa e os espaços gastronômicos que servem delícias da culinária argentina figuram entre os grandes destaques do empreendimento.

Four Seasons Hotel Buenos Aires

O Four Seasons Hotel Buenos Aires é indicado para quem procura luxo em Buenos Aires. As acomodações, por exemplo, contam com belíssimos banheiros revestidos em mármore. Há também jardins, spa e espaços gourmet.

Recoleta Grand

Completo e confortável, o Recoleta Grand é outra boa sugestão de acomodação no bairro mais luxuoso de Buenos Aires. Um dos diferenciais é que o hotel oferece empréstimo gratuito de bicicletas para quem quiser explorar a cidade pedalando.

PLANEJE SUA VIAGEM

Agora que você já sabe onde ficar em Buenos Aires, é hora de planejar um roteiro. Não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.