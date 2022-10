Pulse Bass: headphone bluetooth com cancelamento de ruído chega ao mercado

Da Redação

Do 33Giga



28/10/2022 | 11:55



A Pulse Multi, marca de áudio especializada em caixas de som e fones de ouvido da Multi, lançou o Pulse Bass. O headphone bluetooth tem cancelamento de ruído ativo que reduz sons indesejáveis provenientes do ambiente.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

De acordo com a fabricante, o Pulse Bass traz até 22 horas de autonomia de bateria com cancelamento de ruídos desativado. Ou, ainda, 12 horas com cancelamento ativado. Além disso, traz conexão Bluetooth 5.1 que permite ouvir a playlist sem interrupções quando conectado ao smartphone ou tablet.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

O Pulse Bass tem a função hands-free, com microfone embutido para atender e desligar chamadas, entrada disponível para cabo auxiliar P2 (3,5mm) e hastes ajustáveis. Mais detalhes em https://is.gd/cYeU3N.