Placa 2. Sexta-feira, 31 de julho de 1992. Praça Lauro Gomes. Renasce o sobrado do Bonilha. Aqui foi o Pátio do Governo.

Em 1992, participantes do II Congresso de História viajaram em dois ônibus cedidos pelas Prefeituras de São Bernardo e Santo André.

Depois da inauguração da primeira placa, na curva da Estrada do Vergueiro, em Vila Balnearia, chegamos à Praça Lauro Gomes, para a inauguração da placa número 2, com os dizeres do professor José de Souza Martins.

A presença de Pedro II

“Aqui existiu o sobrado do alferes Francisco Martins Bonilha, nascido em 1782 e falecido, nesta localidade, com mais de 80 anos. Foi juiz de paz e deputado provincial e, em 1846, recebeu a investidura imperial de cavaleiro da Ordem de Cristo.

Onde está hoje a Eepsg Maria Iracema Munhoz, estabeleceu a mais importante fábrica de chá da província de São Paulo na primeira metade do século XIX.

Aqui, a 19 de janeiro de 1839, recebeu a visita do Rev. Daniel Parish Kidder, pastor metodista e missionário da Sociedade Bíblica Americana.

Nessa mesma casa, acolheu o imperador Dom Pedro II e a imperatriz dona Teresa Cristina, na visita de SS.MM II a São Bernardo, no dia 26 de fevereiro de 1846.”

Perceberam quantas informações importantes? Daí a placa, com a foto do velho casarão. Infelizmente, o tempo destruiu a placa, que bem poderia ser reconstruída, em pedra e ferro, orientando-se alunos e professores da Escola Iracema Munhoz a cuidarem dela.

Lembrando: o casarão do Bonilha, que ficava exatamente na esquina das Ruas Marechal Deodoro e Tenente Sales, virou hospedaria dos imigrantes no final do século XIX. Nele foi instalada a Intendência (Prefeitura) Municipal em 1890. E, pelas décadas seguintes, serviu como cadeia, posto de correio, junta de alistamento eleitoral e grupo escolar.

Por causa da Intendência Municipal, a rua em frente recebeu o nome de Rua Municipal.

O casarão veio ao chão na década de 1950.

Crédito da foto 1 – Abel Azevedo Ferreira; projeto Memória

SEGUNDA PLACA. Participantes do II Congresso de História do Grande ABC junto à placa da Praça Lauro Gomes em 1992: imagem publicada pela primeira vez em 15 de agosto de 1992 aqui em Memória

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sábado, 28 de outubro de 1972 – ano XV, edição 1983

MANCHETE – Temperatura alta deu margem a três incêndios.

Dois incêndios ocorreram na região e um na Capital, ontem (27-10-1972).

O calor ultrapassou a marca de 34 graus centígrados.

ECONOMIA & EMPRESAS – ZF: do dirigível a conjuntos de precisão.

A ZF brasileira era subsidiária da empresa alemã fundada por Ferdinand von Zeppelin, o Conde Z, inventor do dirigível que recebeu o seu nome.

Em São Caetano, a ZF foi fundada em 1959. Em 1972 produzia caixas de câmbio para caminhões, caixas de reversão marítimas para todos os tipos de embarcação, bombas hidráulicas, engrenagens para indústrias automobilísticas e mecânica.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 28 de outubro de 1992 – ano 34, edição 8216

MANCHETE – Juros vão continuar altos, dizem ministros.

Gustavo Krause (Fazenda) e Paulo Haddad (Planejamento) explicam ao presidente Itamar Franco que qualquer redução nas taxas pode provocar descontrole da inflação.

MEMÓRIA – Gipem (Grupo Independente de Pesquisadores da Memória do Grande ABC) realiza amanhã (29-10-1992), no Colégio Singular, encontro para discutir projeto de construção da memória dentro da escola.

Participarão integrantes de arquivos e museus da região e a II Delegacia de Ensino de São Bernardo.

EM 28 DE OUTUBRO DE...

1972 - Inaugurado o ginásio de esportes da Associação Desportiva Mercedes-Benz, em Diadema.

