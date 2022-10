Os Estados Unidos e o segundo turno

Leonardo Leão



28/10/2022 | 11:43



O Brasil decide em segundo turno seu futuro presidente. E as atenções para o pleito também chamam a atenção da mídia e autoridades dos EUA. Para o governo norte-americano, independente de quem vença as eleições, o Brasil deve ser um importante parceiro nos próximos anos. Segundo a porta-voz da Casa Branca, o governo está monitorando com muito interesse as eleições e que os EUA confiam na força das instituições democráticas brasileiras, que tem um histórico de eleições livres e justas, conduzidas com transparência. Essa é pelo menos a visão oficial do governo, mas tem mais coisas em jogo, como por exemplo a influência da China na América do Sul e o temor que aconteça no Brasil o que houve por lá, na tentativa de invasão ao congresso.

Para muitos políticos americanos os resultados das urnas no Brasil são fundamentais para saber qual será o papel do nosso país em suas relações diretas com a Casa Branca.

Mesmo sendo países que competem em commodities, como na venda por exemplo de soja ou carne bovina, os EUA enxergam com preocupação o avanço da China na compra de produtos brasileiros nesses últimos anos, o que para os americanos parece ser uma interferência em sua chamada zona de influência.

A China é o principal parceiro comercial do Brasil e as relações comerciais entre os países têm crescido nos últimos anos. Segundo dados do Ministério da Economia, no primeiro trimestre de 2021, em comparação com o mesmo período de 2020, o comércio entre os países cresceu 19,5%, e as exportações brasileiras para a China 28%. Os destaques das vendas brasileiras têm sido a soja, o petróleo e o minério de ferro.

A questão política também incomoda os americanos. Existe um certo temor por parte da classe política daqui que o Brasil tenha problemas com extremistas, como foi no 6 de janeiro de 2021.

Independentemente de quem vença as eleições no domingo, o governo norte-americano tem a plena convicção de que o Brasil será um grande jogador internacional nos próximos anos, com quem os EUA precisam trabalhar de forma conjunta.

Leonardo Leão é especialista em Direito Internacional, advogado, fundador e CEO/consultor de imigração e negócios internacionais da Leão Group. Mestre em Direito pela University of Miami School of Law, com especialização na University of Miami Division of Continuing & International Education.