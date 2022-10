Palavra do Leitor - 28 de outubro de 2022

Da Redação



''Prefeitura de São Caetano não se manifesta sobre demissões na GM'' (Economia, ontem). Lembro quando um simples anúncio desses trazia o presidente e governador para conversar.

Jhonata da Silva Barbosa - Santo André

GM ­- 2

Quando empresas querem demitir não tem governo, prefeito e muito menos o sindicato que impeça. Para a empresa, o funcionário é apenas um número, ela não possui vínculo socioafetivo com ninguém. O funcionário trabalha, ela paga por isso e, quando fica doente ou incapacitado, joga no lixo. É assim que funciona na GM.

José Roberto Innamorato - do Facebook

GM ­- 3

A GM é uma empresa privada, o governo não tem de interferir, senão passamos de democracia para ditadura. O que a prefeitura vai fazer? Propor isenção de impostos? Isso é uma coisa que tem de ser resolvida entre patrões, empregados e sindicato. Não foi para isso que criaram milhares de sindicatos?

Simone Aspaulo - do Facebook

GM ­- 4

Vai ter demissão, com isso ninguém se preocupa. Prefeito, governador, presidente, ninguém está nem aí. O prefeito não é mudo e pode chamar a empresa para um diálogo sim.

Marcos Carvalho - São Bernardo

GM -­ 5

Infelizmente a postura das grandes montadoras de autos foi sempre essa: ameaças de demissão ou deixar o País, sempre que querem aumentar seus lucros ou garantir isenções ou benefícios fiscais. E se encontram condições melhores em outro país ou cidade, se mudam. Afinal é assim que as coisas são. Triste pelos postos de trabalho perdidos.

Cristina Costa - do Facebook

GM -­ 6

Não vai demorar a GM vai fechar. Quero ver o povo desta cidade ser arrogante da maneira que é. Esta cidade sempre sugou e dependeu desta empresa, agora a teta está secando. Aqui em Santo André fecharam várias empresas na época dos governos petistas. sabem por quê? Corrupção e sindicatos que não davam sossego para os empresários. Foram para outras cidades e estão com sua produção a todo o vapor, sem perturbações destes que se dizem protetores dos empregados. Os sindicalistas são verdadeiros destruidores de empregos, é só relembrar nas épocas de 1980, quando este sapo ladrão começou a fazer greves nas empresas de grande porte. Conseguiram destruir muitos sonhos, onde as dispensas foram feitas e os salários, reduzidos. Esta teoria de que se não fosse o sindicato não teriam as melhorias que têm hoje é tudo mentira. É uma verdadeira seita.

Adilson Garuti - Santo André

Eleições

Ouço e leio defesas exacerbadas para um ou outro candidato a presidente do segundo turno da eleição. Palavras vão ao vento, por isso prefiro os fatos, inegavelmente contra estes não existem argumentos. Fatos, de ambos os lados, amplamente divulgados na mídia irão direcionar meu voto. Precisamos de um governo sério, comprometido com reformas, crescimento sem corrupção e corruptos na cadeia. Simples assim!

Walmir Ciosani - São Bernardo

Mídia

Parece que todos os meios de comunicação, fora as raríssimas exceções, estão querendo doutrinar a população brasileira a conviver com mentiras e falsas informações. Então chegou a hora de as autoridades competentes tomarem decisões cabíveis, que possam garantir a confiabilidade das urnas, a segurança e a democracia que a Nação brasileira tanto sonha, deseja e que seja respeitada.

Sergio Antonio Ambrósio - Mauá