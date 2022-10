Da Redação



28/10/2022 | 11:26



Liderança do governo na pauta de conversas

As articulações para a sucessão de Pedrinho Botaro (PSDB) na presidência da Câmara de Santo André têm dominado as conversas nos bastidores da sede do Legislativo, sobretudo do bloco governista, que tem dois nomes colocados na corrida: o líder do governo na Casa, Carlos Ferreira (PSB), e Edson Sardano (PSD), que deixou a Secretaria de Segurança Cidadã e reassumiu a cadeira recentemente. Por ora, tudo se encaminha para que o socialista seja o escolhido para comandar a Câmara no biênio 2023-2024. Mas as discussões passam também pelos outros cargos da mesa diretora e sobre quem poderá vir a ser o futuro líder da gestão Paulo Serra (PSDB), caso Carlos Ferreira vença a disputa ou deixe o posto. Não por acaso, grupo de vereadores se reuniria ontem (27) à noite, de preferência em torno de uma saborosa pizza, para tratar dos temas, principalmente sobre qual seria o parlamentar com o melhor perfil para fazer a interlocução do Legislativo com o Executivo.

Bastidores

Tarcísio na região

Candidato do Republicanos ao governo do Estado, Tarcísio de Freitas participará de carreata em Santo André, amanhã (29). Organizada pelo vice-prefeito da cidade, Luiz Zacarias (PL), a atividade terá ponto de encontro na frente do Tiro de Guerra, na Rua Silveiras, na Vila Guiomar, a partir das 9h. A carreata tem horário previsto de início às 10h22. Provavelmente será a última do Candidato na região antes da eleição de domingo.

Carta de demandas

Os prefeitos de Diadema, José de Filippi Júnior, e de Mauá, Marcelo Oliveira, se reuniram na noite de quarta-feira (26) com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato petista à Presidência. Eles estiveram junto de outros prefeitos em evento da CNM (Confederação Nacional de Municípios), que entregou carta de demandas a Lula. Durante a atividade, ele lembrou do período no qual foi presidente e que atendeu a pedido de Filippi para construir o Quarteirão da Saúde em Diadema. "O prédio lá é tão grande, talvez maior que o Hospital das Clínicas", brincou.

Pé na rua

Às vésperas do segundo turno da eleição, o candidato do PT ao governo do Estado, Fernando Haddad, participa hoje de caminhada em São Bernardo, a partir das 11h. A concentração da já tradicional atividade de campanha do partido na cidade será no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e dali segue pela Rua Marechal Deodoro até a Praça da Matriz.