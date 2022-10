Mãe que matou filho passa por audiência de custódia nesta sexta

Renata Fernandes*



Nesta sexta-feira (28), a mulher que matou o filho de dois anos na tarde de quinta (27) vai passar por audiência de custódia. Ela está na cadeia feminina e apenas após a audiência será possível saber qual será o caminhinho jurídico destinado a ela. O delegado do 6º DP (Distrito Policial), Gilmar Bessa, diz que a prisão dela foi convertida de flagrante para preventiva por homicídio qualificado.



“Lamentavelmente houve este final triste. Esperávamos outro desfecho para o episódio." Bessa afirma que não há boletins de ocorrência que envolvam a mulher, a criança ou o marido já registrados na Polícia Civil. “Checamos a veracidade sobre o que ela disse aos policiais do marido ter abusado da criança e que tinha feito boletim de ocorrência, mas não existe nenhum boletim de ocorrência contra eles. O marido chegou a dizer que ela já teria ameaçado tirar a própria vida, mas se isso ocorreu não foi registrado”, afirma.



Durante o episódio, em que vizinhos acionaram a Polícia MIlitar (PM) devido ao forte cheiro de gás, Maria Luci Silva dos Santos, de 43 anos, não conseguia dizer frases claras à equipe de segurança, o que pode indicar problemas mentais, segundo a PM. O pai da criança, Carlos Juvino da Silva, 41, disse que a mulher usa remédio controlado.



O caso ocorreu no Jardim Santo André, em Santo André, por motivos desconhecidos. A Polícia Militar foi acionada por volta das 16h, entrou na casa em que a mãe e a criança estavam e encontrou o menino sem vida. De acordo com o Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais), o crime ocorreu antes de a polícia ser acionada para o caso.



O corpo da criança, que tinha quase 2 anos (exatos 1 ano e sete meses), foi retirado da casa aproximadamente às 19h de quinta-feira. O corpo está no Instituto Médico Legal (IML) e ainda não foi liberado para velório e enterro.

