Valerie Bertinelli reage à revelação de Matthew Perry sobre terem se beijado enquanto ela namorava Eddie Van Halen

28/10/2022 | 11:11



Como você está acompanhando aqui no ESTRELANDO, Matthew Perry fez muitas revelações bombásticas em sua autobiografia Friends, Lovers And The Big Terrible Thing. Após o ator revelar que beijou Valerie Bertinelli na época em que ela namorava Eddie Van Halen - com o músico desmaiado bêbado ao lado dos dois - a famosa publicou um descontraído vídeo reagindo à polêmica.

Em sua conta do Tiktok, ela compartilhou um registro ao som da música Anti-Hero, de Taylor Swift, com a legenda:

Alguém se comporta mal em seus 20 e 30 anos? Você está mortificado?

No vídeo, Valerie dubla os versos: Sou eu, oi, eu sou o problema, sou eu. Depois, ela cobre o rosto com a mão como se estivesse envergonhada.