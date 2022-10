Escola de Artes de Ribeirão Pires inaugura exposição 'Traços da Primavera'

Da Redação



28/10/2022 | 10:54



Nesta semana, a Secretaria de Educação e Cultura de Ribeirão Pires, por meio da EMARP (Escola Municipal de Artes), inaugurou a exposição ''''Traços da Primavera'''', com curadoria de Dener de Sousa. As obras, desenvolvidas pelos próprios alunos, sob orientação das arte-educadoras da EMARP Nina Szot e Claudia Terehoff, fazem uma homenagem à estação das flores, a primavera.

“Montar uma exposição em nossa escola é sempre uma alegria”, detalhou a orientadora de Pintura em Tela e Desenho Artístico, Nina Szot. “Essas obras, com orientação minha e da orientadora Claudia Terehoff, foram concebidas com o empenho de nossos alunos, que utilizaram técnicas como pintura em tela, aquarela, giz e várias outras. Vemos o brilho no olhar deles quando terminam uma obra”, finalizou.

Gratuita, a exposição “Traços da Primavera” seguirá em cartaz na Escola de Artes, Rua Dr. Yutaka Ishihara, 218 - Jd. Pastoril, até 25 de novembro e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h, e no sábado das 9h às 18h.