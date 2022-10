Após comentários polêmicos de Cássia Kis sobre casais LGBTQIA+, TV Globo se posiciona

28/10/2022 | 09:11



Cássia Kis arrumou uma dor de cabeça para chamar de sua durante a live que participou ao lado da jornalista Leda Nagle. No bate-papo, a atriz falou sobre diversos assuntos, mas foi um comentário específico que acabou incomodando a web. Atualmente no ar como Cidália, em Travessia, Cássia entrou na questão de casais da comunidade LGBTQIA+.

- Não existe mais o homem e a mulher, mas mulher com mulher e homem com homem. Essa ideologia de gênero que já está nas escolas. Eu recebo as imagens inacreditáveis de crianças de seis, sete anos [de idade] se beijando, onde há inclusive um espaço chamado beijódromo ou algo assim, comentou no momento. - Que eu saiba homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. Como a gente vai fazer?, finalizou.

E, é claro, a internet não perdoou os comentários homofóbicos e os internautas começaram a se movimentar sobre o assunto. A comoção foi tanta que até a TV Globo precisou se pronunciar repudiando as falas da atriz.

A Globo tem um firme compromisso com a diversidade e a inclusão e repudia qualquer forma de discriminação, escreveu em nota para O Globo.