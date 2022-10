Rihanna quebra hiato musical e lança Lift Me Up na trilha de Pantera Negra

28/10/2022 | 09:10



Ela está de volta! Após quase sete anos fora da indústria musical, Rihanna teve o retorno triunfal com o lançamento de Lift Me Up, da trilha sonora de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, nesta sexta-feira, dia 28.

A cantora andava sumida dos palcos, preferindo se dedicar à linha de cosméticos, Fenty Beauty - e claro, ao primeiro filho. Contudo, Riri não resistiu ao novo projeto e levou os fãs à loucura com a canção do novo filme da Marvel Studios.

Lift Me Up é duplamente especial. Isso porque a faixa é um tributo ao ator Chadwick Boseman, intérprete de T'Challa que morreu em 2020 por conta do câncer de cólon, além de ser a primeira música solo de Rihanna desde o álbum Anti, de 2016.

Nas redes sociais, artistas reagiram à novidade:

A rainha voltou. Meus sonhos se tornaram realidade, escreveu Yasmin Brunet.

Já Pabllo Vittar, Maisa e Paris Hilton deixaram emojis de coração.