Fundo Social entrega 1.000 cestas e 600 litros de leite

28/10/2022 | 09:09



A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Santo André, Ana Carolina Serra, entregou ontem (27), na sede do Banco de Alimentos, 1.000 cestas básicas e 600 litros de leite para 23 entidades cadastradas na instituição.

Além das doações feitas pelo governo de São Paulo e ao Banco de Alimentos andreense, as cestas básicas também foram arrecadadas graças aos eventos que acontecem no Paço Municipal e lojas solidárias da cidade. Segundo a presidente do Fundo Social, a parceria dos cidadãos andreenses permitiu que o município seja responsável por arrecadar e distribuir mais de 3.000 toneladas de alimentos desde 2017.

"Essa importante parceria entre o Poder Público, a iniciativa privada e a sociedade organizada é o que vai fazer a diferença na vida de quem mais precisa. Por isso, esse trabalho não pode parar", disse Ana Carolina. A coordenadora pedagógica e representante da Instituição Assistencial Casa do Caminho de Ananias, de Santo André, Edileusa dos Santos Pafundi, ressalta a importância do alimento na mesa dos cidadãos.

"Nós só conseguimos fazer lá porque vocês estão fazendo aqui. Só quem está a frente sabe como é importante o arroz e o feijão para nossas famílias", completa Edileusa. Ana Carolina ainda explica o motivo de pedir aos andreenses para doarem litros de leite em eventos parceiros do Fundo Social de Solidariedade.

"Conversando com as entidades sociais, nós notamos que elas estavam precisando de doação de leite. Por isso a gente fez essa diferença no pedido. Desde o final da semana passada, com a Oktobeerfest, começamos a pedir o litro de leite, para a gente poder fazer a diferença nessas entidades, principalmente nas que atendem idosos e crianças", explica Ana Carolina. A presidente do Fundo Social reforça a importância da doação de alimentos e dos litros de leite para os próximos eventos que acontecerão na cidade e pede para os andreenses não deixarem de ajudar essas entidades assistenciais.