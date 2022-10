10 filmes de terror para assistir de graça no streaming VIX

Da Redação

Do 33Giga



28/10/2022 | 08:55



VIX, serviço de streaming da TelevisaUnivision, preparou uma lista especial para o Halloween. São dez filmes de terror que prometem agradar os fãs do gênero.

Todo o conteúdo pode ser acessado de forma gratuita, sem a necessidade de criar uma conta. Basta baixar o app no seu dispositivo favorito, escolher o título e apertar o play. A plataforma também pode ser logada pelo site vix.com. Confira a lista.

Colheita Maldita

Terror, Suspense, Sobrenatural 1984 1h30m (16)

Um jovem casal testemunha um assassinato e foge para uma pequena cidade rural, comandada por um estranho menino, que controla todas as crianças da região.

Halloween: O Início

Terror, Suspense 2007 2h02m (18)

Depois de 17 anos internado, Michael Myers foge do manicômio onde foi internado após matar parte de sua família. De volta à sua cidade, ainda mais cruel e com mais vontade de matar. Seu alvo agora é um grupo de adolescentes.

Hellraiser II: Renascido das Treva

Terror, Suspense 1988 1h30m (18)

Internada num sanatório, a sobrevivente Kristy é forçada a reencontrar o mal que sai da caixa misteriosa quando sua madrasta volta do inferno e começa a atacar inocentes.

Em Busca de um Assassino

Crime, Drama, História 2011 1h45m (14)

Um detetive de Nova York chega a uma pequena cidade do Texas para ajudar na investigação de uma série de assassinatos misteriosos.

Acampando no Inferno

Drama, Suspense, Terror 2010 1h40m (14)

No final do verão, os jovens de uma comunidade cristã de Nova Jersey vão para um acampamento em busca paz e a espiritualidade. Mas, nesse verão, algo maligno invade o retiro espiritual.

Em Nome do Pai

Terror, Suspense 2021 1h30m (16)

Maggie é uma adolescente que vive sob o domínio de seu pai, um religioso fanático. A chegada de três jovens à propriedade rural onde vivem abala suas crenças cegas, mas seu pai fará de tudo para manter seu poder na família.

Medo Profundo

Terror 2017 1h30m (18)

É uma história de medo em seu estado bruto. Parecia ser um fim de semana perfeito para um grupo de amigos, até o momento que o passeio de barco se transforma numa luta pela sobrevivência.

Desaparecidos

Terror, Suspense 2011 1h13m (14)

Filme brasileiro que conta a história de um grupo de seis amigos que após irem a uma festa em uma ilha, desaparecem e apenas câmeras com imagens assustadoras dos mesmos são encontradas pelas autoridades, sendo estas imagens o único meio para descobrir o que aconteceu com eles.

Tumba Aberta

Terror, Mistério, Suspense 2013 1h14m (16)

Na trama, um homem desperta sem memória em uma cova cheia de corpos em decomposição. Resgatado por outro grupo de desmemoriados, ele precisará descobrir como chegou lá e se ele é o responsável pelo destino daqueles cadáveres.

O Mal Está ao seu Lado

Terror, Suspense 2020 1h41m (16)

Um grupo de amigos se reuniu para jogar um jogo. Cada um deles espera conseguir algo com isso. As regras do jogo são contar uma história de horror para cada vela.

VIX está disponível via web, em aplicativos para celular (via App Store e Google Play), e em aparelhos de TV conectada (como Roku, ChromeCast, Apple TV e Amazon Fire Stick). Não é necessário nenhum cadastro ou assinatura para baixar. Para abrir a plataforma na web, basta acessar www.vix.com.