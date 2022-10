Maiara e Maraisa estariam confirmadas para o especial de Roberto Carlos

28/10/2022 | 08:11



Todo mundo sabe que o fim do ano está pintando por aí e com ele a programação de algumas emissoras acabam ganhando programas e até especiais diferentes. O que é o caso da Rede Globo que na época do fim de ano sempre monta um time de artistas para participarem do especial do Roberto Carlos.

Caso você não saiba, isso nada mais é do que alguns cantores dividindo o palco e as canções com o Rei. Segundo informações do Metrópoles, Maiara e Maraisa estão mais do que confirmadas para participarem do próximo especial com o cantor.

Ao lado delas, Maria Bethânia já teria sido anunciada e a também o grupo Raça Negra. Vale citar que o especial da TV Globo vai ao ar no dia 23 de dezembro e as gravações vão acontecer no dia 29 de novembro, em uma casa de espetáculos no Rio de Janeiro.