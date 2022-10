Haddad: 'Não conheci ninguém mais cruel com os pobres do que o Guedes'

27/10/2022 | 23:27



Apesar das críticas do ex-ministro da Infraestrutura e candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sobre a indefinição da campanha petista em relação aos nomes que podem ocupar, no plano nacional, ministérios, e no estadual, secretariados, o candidato do PT, Fernando Haddad, afirmou que nomear os cargos antes de vencer a disputa seria um despeito ao eleitor.

No debate da TV Globo, ao falar sobre o Tim

e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o petista afirmou que poderia apenas garantir que o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, não estaria ao lado do presidente. "Não conheci ninguém mais cruel com os pobres do que o Guedes", criticou Haddad.

"Eu não nomeio secretariado antes de ganhar eleição porque eu acho isso um desrespeito muito grande com seu eleitor" disse, lembrando que Tarcísio já indicou alguns nomes que poderiam integrar seu governo em sua eventual vitória. Na resposta do petista, ele afirmou que seu time seria de "gente séria", que não concordaria "com os absurdos" propostos pelo adversário, como a privatização da Sabesp e a retirada das câmaras das fardas dos policiais.