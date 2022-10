Felipe Alves prevê São Paulo na Libertadores: 'Gol de Luan vai nos garantir'

27/10/2022 | 21:50



Os jogadores do São Paulo deixaram o gramado do Morumbi em êxtase. Depois de passar enorme sufoco diante do Atlético-GO, a parceria entre Felipe Alves e Luan acabou sendo decisiva. Um brilhou, com grandes defesas, e o outro anotou o gol da vitória no minuto final. Após a partida, em troca de elogios entre ambos, o goleiro previu que o gol vai colocar o time na Libertadores de 2023.

Com o empate parcial na partida, o São Paulo ia deixando o G-8, ultrapassado pelo Fortaleza. Mas o gol no fim foi de explosão e de certeza que a equipe ainda será premiada no Brasileirão após decepção com a derrota na final da Sul-Americana.

"Nossa equipe se empenhou até o final. Não teria sido possível se o Felipe não tivesse pego bolas difíceis ali no gol", afirmou o herói Luan, ao lado do goleiro, enfatizando mais uma atuação de gala do experiente jogador debaixo das traves.

O goleiro realmente fez a diferença no momento em que mais a equipe necessitou. O São Paulo fechou um pacto de somar apenas vitórias em casa e não admitia tropeçar diante dos ameaçados goianos. Não fosse Felipe Alves, dois pontos, ao menos, iriam pelo ralo. Foi um sufoco nos visitantes antes de Luan definir.

Antes de avaliar com enorme sinceridade e até arriscar uma profecia ousada, Felipe Alves agradeceu ao volante. "Obrigado", disse. "Temos de parabenizar o Luan, ficou um tempo fora, mas nunca deixou de se dedicar. Hoje foi coroado com o gol", afirmou. "Três pontos importantíssimos que mantém o time na briga por uma vaga na Libertadores."

O goleiro avaliou o rival goiano e pediu mais atenção nas próximas rodadas. O próximo oponente será o Atlético-MG, terça-feira, novamente no Morumbi. "É difícil (o Campeonato Brasileiro), você enfrenta um time na zona de rebaixamento, mas não existe mais isso no futebol. O Atlético é uma boa equipe, criou vinte chances de gol contra o São Paulo no Morumbi, então foi uma vitória muito difícil", avaliou, antes da premonição que agrada todos os torcedores. "O gol do Luan vai nos colocar na Libertadores, se Deus quiser."