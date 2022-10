Hélio dos Anjos quer 'grande vitória' da Ponte Preta em último jogo em casa

27/10/2022 | 20:42



Apesar de estar livre do rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, a partida contra o Criciúma terá sabor especial para a Ponte Preta. Isso porque será o último jogo em casa, no Estádio Moisés Lucarelli. O técnico Hélio dos Anjos avaliou a temporada e colocou o local como diferencial para reação e permanência.

"O apoio da torcida foi fundamental. O Moisés Lucarelli sempre representou muita empolgação para a Ponte. A partir do momento em que nós reativamos isso, reagimos. Não estamos felizes com os últimos resultados em casa, mas temos que fazer uma despedida com bastante dinâmica, empolgação, respeitando o adversário, mas acima de tudo fazendo prevalecer o nosso estádio", afirmou o treinador.

Hélio dos Anjos reforçou o desejo de encerrar com vitória e fez uma projeção esperançosa para 2023. "São duas equipes que não tem maiores pretensões. Mas a nossa pretensão é a de voltar a fazer do Moisés Lucarelli nossa verdadeira casa, com vitória, dedicação e aplicação. Queremos mesmo terminar essa passagem em 2022 no Moisés com uma grande vitória e nos preparar para muito mais vitórias em 2023."

A Ponte Preta tem 45 pontos e sua despedida do Moisés Lucarelli será nesta sexta-feira, às 21h30. Depois, encerra a temporada contra o Náutico, na sexta-feira (4), às 21h30, nos Aflitos, no Recife (PE).