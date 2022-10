WTA e ATP anunciam para janeiro a disputa da United Cup

27/10/2022 | 20:37



Com a participação de equipes mistas de 18 países competindo em Brisbane, Perth e Sydney durante 11 dias, de 29 de dezembro a 8 de janeiro de 2023, a ATP e a WTA lançaram nesta quinta-feira, em parceria com a Tennis Austrália, a United Cup.

Com US$ 15 milhões (cerca de R$ 80 milhões), de premiação, o torneio vai distribuir 500 pontos no ranking ATP e da WTA. Os primeiros 12 países se qualificarão através dos seis jogadores mais bem classificados que entrarem, tanto no ATP Tour quanto no WTA Tour.

Os seis países restantes se classificarão de acordo com a melhor classificação combinada de seus respectivos jogadores nº 1 masculino e feminino. As equipes contarão com três a quatro jogadores de cada Tour.

Cada cidade receberá dois grupos de três países, competindo no formato round-robin, com empates compostos por duas partidas ATP e duas partidas de simples da WTA e uma partida de duplas mistas.

Cada vencedor da City Final avançará para a United Cup Final Four em Sydney (6 a 8 de janeiro), com a próxima equipe com melhor desempenho da fase de grupos completando o quarteto.