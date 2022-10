Após anúncio das seis cidades, São Bernardo libera passe livre no dia da eleição

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



27/10/2022 | 20:01



Após as seis cidades da região anunciarem ontem, por meio do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, a gratuidade no transporte público no domingo de eleição, a Prefeitura de São Bernardo divulgou no início da noite que a cidade também adotará o passe livre no dia 30.

Segundo comunicado, a medida vale para todas as linhas municipais, das 7h às 18h. "A decisão do chefe do Executivo tem amparo legal, com base em decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), e foi tomada diante do entendimento de que o momento econômico do País exige sensibilidade social por parte do poder público", esclareceu a nota.

Com essa decisão, os sete munucípios do Grande ABC irão oferecer tarifa zero nas linhas municipais durante o domingo de votação. Além disso, os trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e do Metrô e os ônibus intermunicipais terão gratuidade das 6h às 20h, conforme anunciou hoje o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB).

“Domingo é o dia da democracia, por isso é justo que todos tenham acesso ao transporte público e possam votar com igualdade de condições. Portanto, catraca livre”, pontou o tucano.