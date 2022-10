Vale tem lucro de US$ 4,445 bi no 3º trimestre; 14,6% acima

27/10/2022 | 20:11



A Vale apurou lucro de US$ 4,445 bilhões no terceiro trimestre deste ano, avanço de 14,6% sobre igual período de 2021 e de 8,8% sobre o segundo trimestre deste ano, de acordo com relatório trimestral divulgado nesta quinta-feira, 27, pela companhia, após o fechamento do mercado.

O Ebtida (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), de US$ 4,002 bilhões, ficou 43,4% abaixo do mesmo intervalo de 2021 e 27,6% abaixo do segundo trimestre. O resultado veio abaixo com a Prévias Broadcast, que se apoiou nas médias de Santander, Itaú BBA, Citi, Bank of America e XP Investimentos. Para o Ebitda, a expectativa era de recuo para US$ 4,514 bilhões.

A receita líquida, de US$ 9,929 bilhões, é 19,7% menor que a do terceiro trimestre de 2021 e 11% que a do segundo trimestre deste ano. O valor é um pouco abaixo do previsto pelos analistas, de US$ 10,07 bilhões.

O fluxo de caixa livre, de US$ 2,164 bilhões, representou recuou de 72% ante o terceiro trimestre de 2021.

Em sua mensagem, o CEO da Vale, Eduardo Bartolomeo destacou que a mineradora continua focada na disciplina de custos e na melhoria da confiabilidade operacional. Ele ressaltou ainda o desempenho operacional, com a produção de minério de ferro atingindo 90 Mt e os volumes de níquel e cobre aumentando consideravelmente.

Acerca das barragens, Bartolomeo frisou que a Vale segue descaracterizando barragens: para este ano, a meta é desmontar cinco, totalizando 12 desde 2019, o equivalente a 40% do programa.

O preço do minério de ferro, fator decisivo para o resultado, ficou em 92,6/t, dentro das expectativas, e ante US$ 127,2/t de um ano atrás.