Bolsonaro diz que Eduardo Paes é 'vagabundo mentiroso', em comício no Rio

O presidente Jair Bolsonaro (PL) usou um comício em Campo Grande, na zona oeste do Rio, para atacar o prefeito da cidade, Eduardo Paes (PSD). Bolsonaro chamou o prefeito de "vagabundo" - por quatro vezes - e "mentiroso". Paes revidou pelo Twitter. Chamou o mandatário e candidato à reeleição de "desqualificado incompetente"

Paes tem se empenhado na campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O prefeito organizou e participou de atos de campanha do petista em comunidades pobres da cidade. Nos últimos dias, tem feito diversas postagens nas redes sociais pedindo voto em Lula e provocando apoiadores de Bolsonaro para apresentarem qualquer coisa que o atual presidente tenha feito pela cidade nos últimos quatro anos.

"O Eduardo Paes é um vagabundo sem caráter", disparou Bolsonaro. "Ele recebeu recursos federais, encheu os cofres públicos com dinheiro nosso. Fica dizendo que vou maltratar trabalhador e aposentado; vagabundo mentiroso."

Paes revidou em uma série de postagens . O prefeito definiu Bolsonaro como "um desqualificado incompetente" e "rei da rachadinha".

"Quem tem medo de processo é você, Rei da rachadinha. Se prepara que a sua hora (Bolsonaro) vai chegar", disse Paes. "Você (Bolsonaro) apoiou o juiz safado para governador, o bispo incompetente para prefeito e não fez nada pelo Rio", continuou, em referência aos apoios do presidente ao ex-governador afastado Wilson Witzel e ao ex-prefeito Marcelo Crivella (Republicanos).

Nas mensagens, Paes lembra que derrotou a chapa de Bolsonaro na cidade nas eleições municipais de 2020 e o desafia para 2024, se ele for candidato a prefeito do Rio, após eventual derrota no pleito presidencial.

O ataque de Bolsonaro aconteceu na metade final de um discurso de cerca de 15 minutos, dividido em três partes. Na primeira delas, Bolsonaro exaltou ações de seu governo, como Auxílio Brasil e Auxílio Emergencial. Ele disse mais uma vez que criou o Pix - na verdade, uma obra do Banco Central - e que, em seu governo, são criados 250 mil empregos todos os meses.

Ataques a Lula

Na outra parte de sua fala, Bolsonaro também criticou Lula - a quem chamou de "ladrão, ex-presidiário e condenado" e o PT.

"Alguns poucos dizem que não vão votar em mim porque falo palavrão. De vez em quando, falo palavrão, sim; mas não sou ladrão!", discursou.

Segundo Bolsonaro, boa parte de seus ministros deixou o cargo este ano para concorrer a cargos eletivos. "(Enquanto) os ministros e secretários do Lula, quando saíram do governo, foi para ir pra cadeia."

De acordo com Bolsonaro, o candidato do PT se nega a anunciar antecipadamente nomes de seu eventual ministério porque "o outro lado se nega a dizer um só nome do Ministério, porque só tem bandido do lado dele".