Marcelo Melo e Rafael Matos perdem e se despedem de torneios na Europa

27/10/2022 | 19:30



Os representantes do Brasil nos últimos torneios de nível 500 da temporada foram eliminados nesta quinta-feira. Rafael Matos e o parceiro espanhol David Vega Hernández deram adeus ao ATP da Basileia ao serem eliminados nas quartas de final, mesma fase em que Marcelo Melo e o polonês Hubert Hurkacz caíram na disputa do ATP de Viena, na Áustria.

Rafael Matos, atual número 32 do mundo no ranking de duplistas, e Hernández foram derrotados por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, pelos casaques Aleksandr Nedovyesov e Andrey Golubev, que enfrentarão o croata Ivan Dodig e o americano Austin Krajicek na semifinal.

O holandês Botic van de Zandschulp e o americano Maxime Cressy venceram o monegasco Hugo Nys e o polonês Jan Zielinski, em outro duelo das quartas, e esperam o vencedor do duelo entre os franceses Edouard Roger-Vasselin e Nicolas Mahut e os suíços Jerome Kym e Leandro Riedi.

Em Viena, Marcelo Melo, 41º colocado do ranking de duplas, e Hubert Hurkacz perderam por 2 sets a 0 para os austríacos Alexander Erler e Lucas Miedles. O duelo teve um primeiro set muito equilibrado, encerrado com parcial de 7/6 (8/6) e um segundo set de maior domínio dos adversários, que fecharam em 6/4 e garantiram a vitória.

Os algozes do brasileiro vão enfrentar os belgas Sander Gillé e Joran Vliegen em um dos jogos das semifinais. O outro ainda não foi definido. O argentino Andrés Molteni e o mexicano Santiango González, já classificados, só conhecerão os próximos adversários depois que o holandês Robin Haase e o austríaco Philipp Oswald enfrentarem os argentinos Francisco Cerúndolo e Máximo González.