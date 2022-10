Biden diz que economia continua a crescer e volta a criticar petroleiras

27/10/2022 | 19:10



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quinta-feira, 27, que a economia do país continua a crescer, mas em um ritmo mais estável do que o visto no ano passado, quando houve uma rápida retomada após o pico da covid-19.

Em seu discurso, a poucos dias da eleição de meio de mandato nos EUA, Biden reforçou a importância do investimento do país em semicondutores que, segundo ele, "garantirá que o futuro será feito nos EStados Unidos".

Ainda, o democrata voltou a criticar petroleiras em meio à alta inflação que o país vive. "A Shell anunciou hoje que fez US$ 9,5 bilhões em lucros no terceiro trimestre. É mais do que o dobro do ano passado", disse. Além disso, observou que os dividendos da empresa subiram, o que, para Biden, é sinal de que estão embolsando os lucros, em vez de repassar para redução do preço da gasolina.