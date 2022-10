Bruno José garante Guarani focado em reta final: 'Temos objetivos'

27/10/2022 | 17:50



Mesmo com a permanência garantida na Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani manterá o ritmo para os dois últimos jogos. Foi o que garantiu o atacante Bruno José, que ainda minimizou o fato de o Bahia, próximo adversário, ter vendido todos os ingressos para o jogo.

"Estádio cheio é uma motivação a mais. Um jogo muito grande. O Bahia vai partir para cima, como tem que ser, pois estarão em casa, buscando objetivo. Partida muito difícil, mas vamos buscar a vitória", disse o atleta.

Apesar de lamentar o mau início do time, Bruno José comemorou a reação e que o grupo está comprometido para os jogos finais. "Tivemos um começo muito ruim, mas felizmente conseguimos buscar. Ainda restam dois jogos. O Guarani tem seus objetivos no campeonato e nós, jogadores, ainda temos objetivos dentro do clube, junto à comissão técnica."

Vindo de duas vitórias seguidas, o Guarani ocupa o 11º lugar com 47 pontos. O duelo com o Bahia, pela 37ª e penúltima rodada, será na sexta-feira, às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Depois, encerra a temporada diante da Chapecoense, no Brinco de Ouro da Princesa, às 18h30 do domingo (6).