Polícia resgata bebê que era feito refém pela mãe no Jardim Santo André

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



27/10/2022 | 17:41



Matéria atualizada às 19h15

A Polícia Militar resgatou na noite desta quinta-feira (27) um bebê de um ano e sete meses, que estava sendo feito refém pela mãe em uma casa do Jardim Santo André.

Uma mulher com supostos transtornos ameaçava matar o bebê com uma faca, como informou a PM mais cedo.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados às 16h04 e entraram na casa por volta das 19h.

Os vizinhos relataram que havia cheiro de gás no local. Havia suspeita de que a mulher possa tentar explodir a casa.

"A mãe (estava) trancada no interior da residência e (alegava) que (estava) com uma faca para tirar a própria vida e a da criança, essa é a única informação que temos no momento", afirmou o comandante da operação pelos bombeiros, Diogo.

O GATE (Grupo de Ações Táticas Especiais) foi acionado e chegou no local às 18h20. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também está no local.

Uma moradora do bairro que chegou há pouco do trabalho se deparou com a situação e diz estar tentando chegar em casa. "Acabei de chegar e fiquei sabendo que a vizinha está ameaçando a criança. Não conheço ela", relatou Sheila Pereira de Souza, 41 anos.

Mais informações em breve